Planckaert heeft oplossing om dominantie Van der Poel, Van Aert en co te doorbreken: "Godverdomme toch!"

Het wielrennen wordt vandaag de dag gedomineerd door een paar renners. Waar zij aan de start staan lijkt de concurrentie al vooraf voor de tweede plaats te strijden.

Mathieu van der Poel domineert het Vlaamse voorjaar met lange solo's in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar ook Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar pakten al uit met lange solo's.

Voor de concurrentie is het dan ook uitkijken naar koersen waar de grote renners niet aan de start staan om zelf eens te winnen. Dat was het geval in de Brabantse Pijl, wat een bijzonder interessante koers was.

Van der Poel, Van Aert en co aanvallen

Eddy Planckaert ziet met lede ogen aan hoe de concurrentie er zich bij voorbaat al neerlegt. "Elke renner weet: als Van der Poel, Pogacar en Van Aert demarreren, kan ik toch niet mee. Godverdomme, maak het die gasten eens moeilijk!", zegt hij bij HUMO.

Volgens Planckaert is er wel degelijk iets te doen aan dominantie van Van der Poel, Van Aert en co. Hij stelt dat de koers opengebroken moet worden. Dat kan onder meer door met andere ploegen een plannetje op te zetten.

"Demarreer! Zijn de grote drie mee in de ontsnapping: niet meerijden. Zijn ze niet mee: rijden. En als dat niet lukt, nog eens proberen. Zorg ervoor dat ze moe en uitgereden zijn", stelt Planckaert voor.