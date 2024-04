Tom Pidcock komt met probleem aan de start van de Amstel Gold Race

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Pidcock wordt een van de grote uitdagers van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. Maar de Brit heeft nog altijd last van de naweëen van Parijs-Roubaix.

De Amstel Gold Race ligt Tom Pidcock. De Brit nam al drie keer deel en eindigde twee keer op het podium. In 2021 werd hij tweede na een millimetersprint met Wout van Aert, de Brit is er nog altijd van overtuigd dat hij toen won.

Vorige week was Pidcock de surprise van de chef bij INEOS Grenadiers in Parijs-Roubaix. Hij werd 17de bij zijn debuut, maar de Britse alleskunner hield er heel veel blaren aan zijn handen aan over.

Pidcock heeft nog altijd last na Parijs-Roubaix

"Mijn handen doen nog steeds pijn. Ik denk dat het een les is dat je niet zomaar kan deelnemen aan Parijs-Roubaix, dat je zelfs je handen moet voorbereiden", lacht de Brit.

"Normaal gesproken heb ik geen problemen met dat soort dingen, maar ik heb niet met mijn mountainbike gereden of deelgenomen aan de andere 'Cobbled Classics', dus mijn handen zijn tegenwoordig een beetje zachter."

Nu wil Pidcock scoren in de Ardennen. "De Ardennen waren van het begin van het jaar een groot doel van mij, dus ik kijk er echt naar uit om er samen met het team aan te beginnen. Dit is altijd een heel leuke tijd van het jaar."