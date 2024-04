Van Aert kan de revalidatie inzetten, al een apart evenement dat hem zeker wil strikken: "Veel dingen die meespelen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Giro zal het niet worden voor Wout van Aert, maar de revalidatie na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen kan nu echt ingezet worden. Zeker aangezien hij heeft aangegeven dat hij al wel eens met de fiets heeft kunnen rijden.

De weg naar het herstel kan nu eigenlijk écht beginnen voor Wout van Aert. Zodra het kan zullen heel wat evenementen te trappelen staan om hem op hun deelnemerslijst te krijgen. Wie weet kan hij zijn seizoen ook wat rekken. In het najaar staat op zondag 6 oktober in eigen land het WK gravel op de wielerkalender.

VERVECKEN WIL VAN AERT OP WK GRAVEL

Dat is misschien wel iets wat Van Aert het nodige plezier kan brengen in een jaar met toch al wat tegenslagen. Na het vorige WK gaf Van Aert al aan dat hij in België er graag opnieuw bij zou zijn. "Vermoedelijk zal hij wel aan de start staan", weet Erwin Vervecken van organisator Golazo ons vooruitblikkend naar dat WK te vertellen.

© photonews

Al tekent de ex-veldrijder toch ook nog voorbehoud aan. "Er zijn veel dingen die daar in meespelen. Ten eerste: hij zal op dat moment wel in conditie zijn, want het is een week na Zürich", verwijst hij naar het WK op de weg. Met dat belangrijke doel achter zich dus weinig redenen om niet nog eens de fiets boven te halen.

"Maar hij mag niet geblesseerd zijn, moet op dat moment topfit zijn. En het is een heel lang seizoen, er kan veel gebeuren." Daar zijn we in Dwars door Vlaanderen nog eens duidelijk aan herinnerd. Logisch dus dat Vervecken toch nog enigszins een slag om de arm houdt en nog niet helemaal victorie kraait.

PROGRAMMA VAN AERT VERANDERT ZEKER

"Je kunt geblesseerd of ziek geraken of toch je programma veranderen. Ik weet niet wat er allemaal kan gebeuren." In elk geval zou een Van Aert op de deelnemerslijst ongetwijfeld heel wat wielerfans naar startplaats Halle lokken.