Beslissing moet Wout van Aert wel zwaar vallen, dat moet absoluut niet onderschat worden: "Er is een rouwproces"

Wout van Aert heeft een beslissing moeten nemen die hem wel heel zwaar moet vallen. Dat kan haast niet anders.

Het gaat dan over het afhaken voor de Giro, de grote ronde die in tegenstelling tot andere jaren op zijn programma stond. Van buitenaf lijkt het misschien niet zo'n pijnlijk besluit, want zijn carrière valt of staat niet met het winnen van een rit in de Giro. Toch moet er niet aan getwijfeld worden dat dit weer een zware klap is.

Thijs Zonneveld gaat in een gesprek met Sporza niet licht over de aankondiging van Van Aert. "Wout van Aert zegt nu af voor de Giro. Dat beslis je niet eventjes in één avond." Topsporters leven immers van doel tot doel. Valt het ene weg zoals de Ronde en Roubaix bij Van Aert, dan komt er weer een ander in de plaats.

TELEURSTELLINGEN VOOR VAN AERT

Het valt dus niet te onderschatten, die teleurstellingen waar Van Aert nu mee te maken krijgt. "Er is een rouwproces om afscheid te nemen van een groot doel. Ploegen zijn dan belangrijk in de begeleiding." Gelukkig zullen ze bij Visma-Lease a Bike wel niets aan het toeval overlaten en Van Aert goed blijven opvolgen.

Wat we wel eens te horen krijgen in het peloton, is dat de impact van een valpartij nog altijd onderschat wordt. Het is misschien iets om bij stil te staan nu er zo veel renners in korte tijd tegen de grond zijn gegaan. "Als fans en liefhebbers hijsen we renners op het schild als ze doorrijden. We zien het als iets heroïsch."

ANDERE MINDSET NODIG NA VALPARTIJEN

Zonneveld overweegt of het niet beter zou zijn om een andere mindset aan te nemen met betrekking tot dit onderwerp. "Je kan vaak vraagtekens plaatsen bij bepaalde beslissingen."