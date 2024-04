Concurrent van Van Aert en Van der Poel getuigt over de zware combinatie van het gezinsleven en de koers

Ook mannen als Van Aert en Van der Poel en veel van hun concurrenten willen graag een gezinsleven de nodige aandacht schenken. Al is dat als wielrenner lang niet eenvoudig.

Van Aert heeft nu wel wat meer tijd voor vrouwlief en kinderen, maar dat komt dan weer door een zware valpartij. Ook niet meteen de oorzaak die je zou willen. Mathieu van der Poel spendeert dan weer zo veel mogelijk tijd met vriendin Roxanne, maar de ene grote wielerafspraak na de andere komt op hem af. Dat is de realiteit.

Van der Poel behoort tot het kransje renners dat ook na de kasseiklassiekers volle bak mee blijft strijden in de heuvelklassiekers. Er is een heel ander type renner dat er nu weer bijkomt, terwijl er ook heel wat collega's zijn die het even voor bekeken houden. Het is overduidelijk dat Mads Pedersen tot die laatste groep behoort.

DRUK VOORJAAR VOOR PEDERSEN

Het is dan ook al druk genoeg geweest voor de Deen, met eerst drie Franse rittenkoersen en dan achtereenvolgens de klassiekers Milaan-Sanremo, de E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de E3 Saxo Classic was hij een concurrent van Van der Poel en Van Aert.

© photonews

In die andere eendagskoersen was het vooral Van der Poel die hij als grote naam moest bekampen. Zijn derde plaats in Parijs-Roubaix vond Mads Pedersen wel een reden om te vieren. De dag nadien, dat bestempelde de man van Lidl-Trek als 'tijd om naar huis te gaan'. Een verwijzing naar de combinatie met zijn gezinsleven.

PEDERSEN MAAKT NU TIJD VOOR DE FAMILIE

Mads Pedersen speelt daar open kaart over, ook over hoe moeilijk het is om dat te combineren met zijn leven als wielrenner. "Ik heb mijn vrouw niet vaak gezien in januari", bekent hij. "Het is tijd om mijn familie weer te zien en wat rust te nemen." Zijn eerstvolgende koers komt er pas aan in juni, dat is de Dauphiné.