Demi Vollering kreeg mooi berichtje van Remco Evenepoel: "Vond ik heel leuk"

Demi Vollering is één van de beste rensters van het peloton. Toch zou ze graag een kwaliteit hebben van wereldkampioene Lotte Kopecky.

Vorig jaar werd Demi Vollering ook tweede in de Brabantse Pijl, maar daarna won ze wel de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat hoopt de Nederlandse kampioene dit jaar weer te doen.

In de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik staat ook Lotte Kopecky aan de start. Als Vollering één eigenschap mag kiezen van Kopecky, dan twijfelt ze niet lang. "Haar explosiviteit", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Kopecky heeft volgens Vollering een goede punch op de korte klimmetjes die zij niet zo heeft. "Een heel hoge waarde trappen gedurende één tot twee minuten, daar is zij de beste ter wereld in", stelt Vollering.

Berichtje van Evenepoel na de Tour

Het vrouwenwielrennen groeit elk jaar, maar veel contact met mannenploegen heeft Vollering niet. Op een EK of een WK natuurlijk wel, als de vrouwen in hetzelfde hotel zitten als de mannen.

"Verder zit ik niet met renners te appen of zo. Oh, alleen Remco Evenepoel", herinnerde ze zich plots. "Van hem kreeg ik een appje na de Tour om me te feliciteren. Dat vind ik wel heel leuk, dat hij ermee bezig is."