Deze koers maakt het kind helemaal los bij topper van weleer: "Even Mathieu van der Poel opzoeken"

Wie is er niet gek van om Mathieu van der Poel op te zoeken bij één van de wielerwedstrijden? Het zijn lang niet alleen kinderen die dat doen.

In de wedstrijden waar Mathieu van der Poel opduikt, zakken heel wat wielerfans speciaal voor hem af naar de start. Jong en oud, kinderen en volwassenen. En dat beperkt zich niet enkel tot die wielerliefhebbers. Zelfs voormalige coureurs die ooit zelf de top bereikt hebben kirren dan wel eens van de pret.

DUMOULIN VERLIEFD OP AMSTEL GOLD RACE

Dat is ook het geval voor Tom Dumoulin en al helemaal als het de Amstel Gold Race is. De klassieker uit zijn thuisland doet toch wel iets met de voormalige ronderenner. "Ook toen ik er vorig jaar opnieuw was als analyticus voor de televisie vond ik het zo gaaf", bekent de ex-tijdritspecialist aan het Algemeen Dagblad.

© photonews

"Ik hoef niet per se bij de start te zijn, maar doe dat wel. Dan ben ik toch weer die kleine jongen." Tom Dumoulin weet komende zondag dan weer wat gedaan. "Ook zondag ga ik weer. Even proberen Mathieu (van der Poel, red.) op te zoeken." Hij zal lang niet de enige zijn die dat doet in Maastricht, zoveel is wel zeker.

DUMOULIN ZOEKT GEZELSCHAP VAN DER POEL OP

Dumoulin legt uit waarom de Amstel Gold Race eigenlijk zijn favoriete race is. Dat heeft dus te maken met zijn jeugd. "Ik keek nooit wielrennen, maar zag wel de Amstel. Daar is het zaadje geplant waardoor ik op mijn vijftiende dacht: "Ik stop met voetballen, en is dat wielrennen niks voor mij?" Dat is een goede keuze gebleken.

Ook in 2021, toen de ex-Girowinnaar een sabbatjaar nam, inspireerde de Amstel hem. "Ik raakte weer helemaal begeistert en kreeg het virus weer helemaal te pakken."