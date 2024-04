'Een mysterie rond Mathieu van der Poel ontrafeld: dit is zijn (niet zo) geheime wapen'

Onnoemlijk veel dingen dragen bij tot de ware kracht van Mathieu van der Poel. Er heerst een mysterie rond één van die factoren, namelijk het witte bandje dat hij om zijn linkerarm draagt in de klassiekers.

De aandachtige kijkers is het bij de voorbije wielerwedstrijden misschien wel opgevallen: het witte bandje om de arm van Van der Poel. Bij koude weersomstandigheden is het minder gemakkelijk te spotten, omdat de wereldkampioen dan lange witte mouwen draagt. Dan valt het vanzelfsprekend veel minder op.

Als hij met grotendeels ontblote armen koerst daarentegen kan je er moeilijk naast kijken. Maar wat is het nu precies? In vooraanzicht lijkt het wel een wit sporthorloge. Het Laatste Nieuws spreekt dat tegen en onthult wat het dan wél is: een activity tracker dat de toch wel heel bijzondere naam 'Whoop' heeft gekregen.

EEN 'WHOOP' ROND DE ARM VAN VAN DER POEL

Het is een product van Amerikaanse makelij dat geen scherpje heeft. Het is dus niet de bedoeling dat de renner in kwestie tijdens wedstrijden allerlei data van het bandje kan aflezen, zoals dat wel het geval is bij fietscomputers van Garmin en dergelijke. Het is veeleer om info te verkrijgen voor achter de schermen.

Zo'n 'Whoop' registreert de hele dag door hoe de persoon in kwestie er fysiek voor staat. Onder meer data over de ademhaling, de hartslag en de huidtemperatuur worden verzameld. Van der Poel doet al jarenlang beroep op het apparaatje en draagt het ook naast de koers. Het helpt te weten wat goed en slecht is voor het gestel.

VAN DER POEL LAAT NIETS AAN TOEVAL OVER

Het mag duidelijk zijn dat ze in het kamp-Van der Poel niets aan het toeval overlaten. Tegenstanders zullen ook wel weten over het gebruik hiervan. Een echt geheim is het dus niet, maar het is wel één van die kleine dingen die allemaal samen Mathieu van der Poel tot de toprenner maken die hij vandaag is.