Gefrusteerde Patrick Lefevere kijkt lijdzaam toe: "Ik probeer mijn rol te spelen, maar..."

Soudal Quick-Step krijgt dit voorjaar geen voet aan de grond in het voorjaar. Patrick Lefevere ziet het met lede ogen aan.

Jarenlang was de ploeg van Patrick Lefevere de referentie in het Vlaamse voorjaar. Met toppers als Museeuw en Boonen boekte de ploeg veel successen. Recent was dat nog het geval met Alaphilippe en Asgreen.

De laatste twee jaar is het steeds verder zoeken in de uitslag naar een renner van Soudal Quick-Step in de grote klassiekers. Lampaert werd 18de in de Ronde, in Parijs-Roubaix was hij ook de beste van de ploeg op plek 36.

Toch is Patrick Lefevere niet helemaal ontevreden, want de ploeg won al dertien keer dit seizoen, enkel UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike doen beter. En ook de sponsors zien Evenepoel en co graag scoren in het buitenland.

Lefevere gefrustreerd, maar houdt zich afzijdig

"Het zijn de Vlaamse fans en media die een fixatie op klassiekers hebben, maar eerlijk is eerlijk: voor een stuk deel ik die, natuurlijk", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Toch vindt Lefevere het frustrerend wat de ploeg meemaakt in de klassiekers.

"Ik probeer mijn rol te spelen, maar die komt momenteel neer op zwijgen en de lonen betalen." Volgens Lefevere is het niet goed voor de sfeer als hij te veel en te ongezouten zijn mening geeft.

"Maar ik zie wat ik zie en ik voel wat ik voel. Goed verstopt in mijn broekzakken bal ik geregeld de vuisten uit frustratie", zegt Lefevere nog.