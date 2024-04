Klavertje vier? Ex-renner vindt Van der Poel meer favoriet dan Pogacar: "Niet normaal, dit komt in de buurt van Merckx"

Het is stilaan aftellen naar de kraker Mathieu van der Poel vs Tadej Pogacar. Eerst staat dit weekend de Amstel Gold Race op het menu, maar in Luik-Bastenaken-Luik zijn beide kanjers op het appel.

Veel analisten denken dat Van der Poel Luik-Bastenaken-Luik kan winnen, maar wijzen er ook op dat Pogacar daar toch wel favoriet is. In elk geval is Van der Poel wel favoriet voor een derde overwinning op rij dit voorjaar in de Amstel Gold Race. "En ook voor de vierde", oppert zijn landgenoot Michael Boogerd in De Telegraaf.

Er is dus iemand gevonden in wielermiddens die Van der Poel de beste papieren geeft voor La Doyenne, betere dan die van Pogacar. "Als iemand vier keer in april kan winnen, is hij het. Ik zou niemand anders weten", zegt Boogerd over Van der Poel. "Als dat lukt, zou het ongekend zijn. Wat hij laat zien, is bijna niet te geloven."

BOOGERD VERGELIJKT VAN DER POEL EN MERCKX

Hier en daar worden vergelijkingen getrokken met het tijdperk van Merckx. "Ik heb Eddy Merckx niet met eigen ogen zien rijden, ken hem dus vooral van de geschiedenis, maar dit komt toch wel in de buurt. Niemand was de afgelopen decennia zoals Mathieu nu is. Hij is voor mij een dusdanige grootheid, daar moet je je hoed voor afnemen."

© photonews

"Niet normaal wat ik allemaal zie", kan Boogerd het amper geloven. "En het mooie is, ook Mathieu gaat er niet zomaar vanuit dat alles vanzelfsprekend lukt. De vorm zal een keertje minder worden. Daarom geniet hij er nu ook zo van. Hij is steeds weer tot iets bijzonders in staat", blijft de lofrede maar doorgaan.

MEER FOCUS OP LUIK BIJ VAN DER POEL

Wie weet juicht hij zondag voor eigen volk. "De Gold Race rijd je voor eigen publiek. Dan wil je altijd top zijn. Misschien ligt zijn focus iets meer op Luik. Die heeft hij nog nooit gewonnen. En bovendien is daar meer tegenstand, want daar staat Tadej Pogacar aan de start", erkent Boogerd dan toch nog.