Ligt de lat nu gigantisch hoog voor Van der Poel? "Echt buitenaards" en "Dat wordt moeilijk, maar je weet het echt niet"

Juist eens uitblazen moest Mathieu van der Poel doen op de piste in Roubaix. Mag de lat gigantisch hoog liggen voor hem? Gezien zijn heerschappij op de kasseien durven ze hier en daar dromen van een 'Strive for Five', het winnen van de vijf Monumenten.

In de podcast In Het Wiel zegt Bauke Mollema hoe hij naar de prestaties zijn landgenoot kijkt. "Ja, superknap natuurlijk. Echt indrukwekkend. Zeker dat hij nog zo ver boven die andere klassieke mannen uitstak in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het niveau dat hij de laatste weken laat zien is echt bijna buitenaards."

Het is een bijzonder tijdperk om deel uit te maken van het wielrennen, met een Van der Poel in het peloton. "Elke tijd verloopt natuurlijk op zijn eigen manier. Als Nederlander mogen we echt trots zijn op zo'n Van der Poel. Het wordt bijna gewoon, hoe hij die Monumenten achter elkaar wint. Zo oud is ie ook nog niet."

VAN DER POEL KAN WINNEN IN LUIK

Nog even doorgaan kan dus wel. Ook dit jaar, want er staan nog maar enkele wedstrijddagen op zijn teller. "Hij moet wel nog wat frisheid over hebben om misschien de komende weken zo door te gaan tot aan de Waalse klassiekers. Als hij echt super is, kan hij zeker Luik-Bastenaken-Luik winnen", maakt Mollema zich sterk.

"De klimmetjes zijn daar echt wel wat langer dan in Vlaanderen en zeker dan in de Amstel", schetst de klimmer wel de uitdagingen. "In die koersen zijn het meer inspanningen van één-twee minuten. In Luik-Bastenaken-Luik zijn het inspanningen van vijf minuten en gaat het zeker op het einde nog steiler."

WAT MET LOMBARDIJE?

"Als het echt een zware koers is, zal hij daar misschien wat meer moeite mee hebben", vervolgt Mollema. "Maar ik denk dat hij dat zeker kan. Ik zou er niet van staan te kijken als dat lukt." En de Ronde van Lombardije? Als ex-winnaar kan Mollema zeker omschreven worden als ervaringsdeskundige op dat vlak.

"Hij heeft al een keer top 10 gereden. Er was in het coronajaar misschien een iets andere focus bij sommige renners. Dat wordt wel moeilijk, maar je weet het echt niet met die man. Als hij zich er honderd procent op richt, wie weet."