Lotto Dstny ziet Harm Vanhoucke opnieuw imponeren bergop, maar Belg is hard voor zichzelf en slaat mea culpa

Voor een Belgisch lichtpunt in de koers moet u in deze dagen bij Harm Vanhoucke en Lotto Dstny zijn. Na zijn vierde plek van vrijdag in de Classic Grand Besançon Doubs is Vanhoucke een dag later vijfde geworden in de Ronde van de Jura.

De naam van de koers zegt het zelf: het was klimmen geblazen in het Jura-gebergte. Met uiteraard veel motivatie bij heel wat thuisrijders. De Fransen palmden de volledige top 3 in. Gaudu won met enkele tellen voorsprong op Jegat en Martin. In het groepje van die laatste twee finishte Gall als vierde en Vanhoucke als vijfde.

"Op een beklimming werd onze vroege vluchter Matys Grisel jammer genoeg gelost. We hadden dus niemand meer vooraan. Samen met andere ploegen begonnen we te controleren, wat de kloof met de kopgroep reduceerde van vier minuten naar anderhalve minuut", doet Vanhoucke het verhaal van het eerste wedstrijddeel.

Ik begon mijn sprint een beetje te snel

"Het was de hele dag volle bak koers. Dan was het wachten tot de laatste beklimming. Van aan de voet van de klim tot de top was het à bloc gaan. David Gaudu bleef alleen weg. Op 500 meter van de aankomst waren we nog met vier renners in een groepje achter hem. Ik begon mijn sprint een beetje te snel", is Vanhoucke zelfkritisch.

De verklaring is zo wel meteen bekend waarom Vanhoucke als laatste uit zijn groepje over de streep bolde. In elk geval is er dus opnieuw een top 5 en een knappe ereplaats voor hem weggelegd. "Het toont dat mijn vorm er wel is."