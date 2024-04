Mathieu van der Poel heeft wat te zeggen over zijn eigen bestorming van de wereldtop

Mathieu van der Poel werd al lange tijd beschouwd als een gigatalent, maar heeft de wereldtop volledig bestormd in de laatste jaren. Wat denkt hij nu zelf van het hele traject dat hij in het wielrennen al heeft afgelegd?

Mathieu van der Poel beseft als geen ander dat hij het opstapelen van die triomfen niet als vanzelfsprekend mag beschouwen. "Neen, het is zeker niet normaal dat ik al die grote koersen win. Als kind kon ik hier enkel maar van dromen. Dat ik het doe met de regenboogtrui rond mijn schouders maakt het nog specialer."

De kopman van Alpecin-Deceuninck heeft zeker nog enkele jaren te gaan, maar heeft nu al een palmares dat de verwachtingen ver overtreft. "Ik had mij nooit kunnen inbeelden dat ik al de koersen zou winnen die ik nu win. Als jonge gast was ik enkel gefcoust op het veldrijden. Het is geweldig. Ik probeer er ook echt van te genieten."

Ik probeer er echt van te genieten

Je zou het niet verwachten, maar van alle recente wedstrijden lukte dat in de Helleklassieker nog het meest. "Dat heb ik echt gedaan in de laatste kilometers in Parijs-Roubaix, wat ik niet kon doen in de Ronde van Vlaanderen, omdat ik toen echt op mijn limiet zat." Zo is het in het algemeen een hele coole dag geworden in Roubaix.

Van der Poel probeert het dus ook echt te koesteren als alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. "Ik weet dat het een speciaal moment is en dat het niet eeuwig zal blijven duren." Misschien zich dan maar beter richten op de korte termijn, want in de Amstel Gold Race ligt er weer een kans om voor zichzelf een bijzonder moment te creëren.