Tom Boonen over Mathieu van der Poel: "In mijn geval was het kot te klein geweest"

Mathieu van der Poel stormt door een bezetene door het doorjaar. De wereldkampioen heeft half april ook nog maar weinig koersen op de teller staan.

Na het WK veldrijden begin februari nam Mathieu van der Poel een pauze van een maand om zich voor te bereiden op het wegseizoen. Pas op 16 maart reed de wereldkampioen zijn eerste wegwedstrijd.

Een maand later heeft Van der Poel nog altijd maar vijf koersen gereden, hij zal het voorjaar afsluiten met zeven koersen in de benen. Een groot verschil met zo'n tiental jaar geleden, onder meer in de tijd van Tom Boonen.

Boonen had veel meer koersdagen dan Van der Poel

"In Roubaix zat ik meestal al aan mijn 35ste competitiedag (in zijn topjaar 2012 bijvoorbeeld, nvdr.). Die mannen kunnen en mogen keuzes maken, dat wordt toegestaan door de ploeg", zegt Boonen bij HLN.

"Niemand die zich daar vragen bij stelt of er lastig over doet. In mijn geval was het kot te klein geweest", stelt Boonen nog. Hij noemt het ook een groot risico om zo weinig te koersen, zoals Wout van Aert.

Toch begrijpt Boonen de keuze ook. Want uiteindelijk tellen toch maar de koersen waar Van der Poel nu aan de start komt. "Wat maakt het dan uit dat je al die andere wel of niet hebt gewonnen?"