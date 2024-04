Van der Poel geklopt en toch 'plek des onheils': Intermarché-Circus-Wanty neemt opvallende beslissing over Girmay

Girmay gaat terug. Naar die grote wielerafspraak waarbij hij Van der Poel klopte in 2022. Het is de tiende rit in de Giro die Girmay toen won, met aankomst in Jesi.

Het was het jaar van de doorbraak voor Girmay en de sprinter van Intermarché bevestigde zijn hoogvorm in de Giro, waar hij verschillende keren het duel met Mathieu van der Poel aanging. Eén keer nam de Afrikaan zelfs de bovenhand wanneer er een overwinning op het spel stond. De zege in Jesi was dus een absoluut hoogtepunt.

Al duurde het niet lang eer dat hoogtepunt veranderde in een nachtmerrie. Tijdens de podiumceremonie kreeg de ritwinnaar de fles Prosecco niet meteen open. Wanneer dat dan toch lukte, knalde de kurk recht in zijn oog. Een onhandige manier om een blessure op te lopen, maar daarom doet het niet minder pijn. Integendeel.

🚴​🇮🇹​ | Oei, het ging al een paar keer bijna mis en nu krijgt Girmay een kurk in zijn oog bij het openen van de champagne. Hij heeft er echt veel last van! 🍾🇪🇷 #Giro



Girmay moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis voor controle en zou de volgende dag niet meer van start gaan. We kunnen ons voorstellen dat de Giro als wedstrijd gemengde gevoelens met hem meebrengt. En toch: Intermarché-Circus-Wanty kondigt aan dat zijn 24-jarige renner dit jaar zal terugkeren naar de Giro.

Biniam Girmay will race the Giro d'Italia 2024 🇮🇹🙌



Two years after his memorable first participation and historic victory, Bini returns to the #Giro with big ambitions.



More ➡️ https://t.co/CeHS6VEio5 pic.twitter.com/RRg6g4gqiC — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 13, 2024

"Biniam Girmay bezorgde ons onvergetelijke herinneringen tijdens zijn eerste deelname aan de Ronde van Italië twee jaar geleden. Maar tegelijkertijd blijft er een onvoldaan gevoel, omdat hij niet de volledige Giro heeft kunnen afwerken", verwijst performance manager Aike Visbeek naar het onfortuinlijke incident.

Dat zal in de komende editie nog wel over de tongen gaan, al is het niet zo dat er deze keer opnieuw langs Jesi gepasseerd zal worden. "Hij is zeer gemotiveerd om terug te keren met grote doelen. Voor zijn eerste grote ronde van het seizoen hopen we dat hij de trend van het begin van het seizoen voortzet."