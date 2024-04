🎥 Ruben Van Gucht en Ine Beyen gaan los: "Eigen <i>stoeme</i> schuld"

🎥 Ruben Van Gucht en Ine Beyen gaan los: "Eigen stoeme schuld"

Lorena Wiebes leek op weg om de Amstel Gold Race te winnen. Ze kwam er perfect uit in de laatste rechte lijn en was duidelijk de snelste. Doordat ze haar handen veel te snel in de lucht stak kon Marianne Vos echter alsnog profiteren en er met de zege vandoor gaan.

In de studio van Sporza konden ook Ine Beyen en Ruben Van Gucht het allerminst geloven wat er net gebeurde. "Wiebes nee, ze juicht te vroeg. Nee, doe dat toch niet. Vos wint de Gold Race, beginnersfout", aldus Van Gucht. "De streep is het enige dat telt." "Dit zal haar nooit meer overkomen in haar leven. Daarvoor moet je het eens meemaken. Dit Freire - Zabel revisited. Lorena, nee, nee, nee, nee", kon de commentator er allerminst om lachen wat Wiebes uitvlooide in de laatste meters. Teleurstelling bij Wiebes & co enorm "Ze ging zo hard gewonnen zijn, maar ze deed haar handen echt veel te vroeg omhoog", pikte ook Ine Beyen in. "Dan heb je een Kopecky die voor je werkt, een Vollering die voor je werkt, in een koers die hen ook ligt." © photonews "En dan doe je zoiets. Aj aj aj. Kan je dat nu geloven? Wat zeg je daar nu op als ploeg? Dat is echt superfrustrerend als ploegmaats." Een camera in de bus van SD - Worx zou mogelijk interessant zijn, opperden ze nog. Het maakte de jump van Marianne Vos er overigens niet minder mooi om. De ervaren Nederlandse pakte zo haar tweede Amstel Gold Race en dikt zo haar erelijst nog een beetje extra aan. Bij Wiebes waren het bittere tranen. "Je eigen stoeme schuld", aldus nog Van Gucht.