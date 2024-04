Amstel Gold Race meer dan uur geneutraliseerd na zwaar ongeval

Opschudding in de vrouwenkoers in de Amstel Gold Race. Die moest lange tijd worden geneutraliseerd na een ongeval met een politieagent. De man in kwestie is afgevoerd met een ziekenwagen richting ziekenhuis.

Een politiemotorrijder is vanmorgen rond 11.00 u gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Bergseweg in Voerendaal tijdens het begeleiden van de Amstel Gold Race. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De Bergseweg werd door de Nederlandse politie afgezet voor onderzoek. En dus konden de rensters ook niet voorbij het punt knallen in de race. Zij stonden uiteindelijk meer dan een uur stil, daarna werd beslist om enkel nog lokale ronden te rijden.

Race meer dan een uur geneutraliseerd

Om te vermijden dat de vrouwen en de mannen in elkaars weg zouden rijden, werd een van de vier lokale ronden ook nog eens geschrapt. Daardoor kregen we een veel kortere koers dan we gewoon zijn in de Amstel.

Voor de race van de mannen werd een oplossing gevonden. De Bergseweg werd geschrapt en via een omweg gingen de renners naar de Korenweg om van daar hun wedstrijd voort te zetten. Voor de vrouwen kon dat niet meer.

Over de ernst van de blessures van de politieagent is tot op heden nog weinig geweten. We willen hem alvast veel sterkte en beterschap wensen, net als zijn familie en vrienden. Als we meer informatie hebben, dan brengen we jullie op de hoogte.