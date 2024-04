Analist buigt zich over veelgestelde vraag: had fitte Wout van Aert en gezond Visma-Lease a Bike verschil gemaakt?

Wat als? Die vraag wordt nu al veel gesteld met betrekking tot Wout van Aert en dat zal wellicht ook zo blijven als het voorjaar er volledig op zit.

Bij NBC Sports Cycling buigen ze zich over de vraag of het voor Van der Poel allemaal zo vlotjes was verlopen als hij een fitte Wout van Aert tegenover zich had gehad. En als die dan nog eens kon rekenen op een volledig gezond Visma-Lease a Bike, met bijvoorbeeld een Dylan van Baarle als één van zijn helpers.

"Ja, ik denk van wel", geeft Tejay van Garderen toch sowieso het voordeel aan Mathieu van der Poel. "Iedereen zegt altijd hetzelfde, in alle sporten. Als je in de SuperBowl of de NBA Finals geraakt, gaat het daar ook over: je moet gezond aan de start komen", maakt de ronderenner van weleer de vergelijking met Amerikaanse sporten.

© photonews

In de koers heeft iedereen in deze fase van het jaar al wel afgezien. "Niemand is volledig fris. Je hebt al over de kasseien moeten rijden, een natte Parijs-Nice moeten rijden, een Ronde van Vlaanderen gereden, bla bla bla. Gezond aan de start komen, dat is soms al het halve werk", laat Van Garderen optekenen.

In het kamp van Wout van Aert is dat niet gelukt, in dat van Mathieu van der Poel des te meer. "Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel hebben dat perfect gedaan. Wat kan je meer doen?"