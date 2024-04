Belgische wielrenner pakt uit met goed én slecht nieuws voor de concurrentie van Mathieu van der Poel

Toon het nu maar eens, beste concurrentie van Mathieu van der Poel. In de voorbije koersen kon hem niet al te veel in de weg gelegd worden. Wordt het deze keer anders?

In alle voorspellingen voor de Amstel Gold Race prijkt Mathieu van der Poel weer bovenaan met de meeste sterren. Voor De Zondag kruipt ook Ben Hermans in zijn glazen bol. "Hij staat een niveau boven de rest. Ik zie niet in wie we naast hem kunnen plaatsen", kan de Cofidis-renner niet naast Van der Poel kijken.

VAN DER POEL HEEFT STERKE PLOEG

"Bovendien is zijn ploeg heel sterk", haalt Ben Hermans nog een factor aan waarom Van der Poel zo moeilijk te verslaan is. Dat hebben we zeker en vast goed kunnen zien in Parijs-Roubaix. In de Hel van het Noorden demonstreerde Alpecin-Deceuninck een enorm machtsvertoon. Niet meteen bemoedigend voor de tegenstand.

"Maar een koers moet altijd gereden worden", geeft Hermans die toch ook wat moed. Overigens: een offday van de topfavoriet hoeft geen utopie te zijn. Het is in het verleden nog al wel eens gebeurd dat Van der Poel om de één of andere reden niet thuis gaf. "Ik heb Mathieu al slecht weten rijden", knikt Hermans.

OFFDAY VAN DER POEL NIET ONMOGELIJK

Daarnaast zijn er uiteraard nog de talloze omstandigheden die het verloop van een koers kunnen bepalen. "En ook hij kan mechanische pech hebben of ten val komen." De concurrentie van de wereldkampioen heeft dus redenen om ongerust te zijn, maar ook redenen om positief toe te leven naar de Amstel Gold Race.

Het is nu nog enkel afwachten welke van die twee benaderingen het meeste voeling zal hebben met de realiteit. Dat moet de koers uitwijzen.