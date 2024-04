Greg Van Avermaet zegt waar het op staat over nieuw huzarenstuk Van der Poel en het ontbreken van Evenepoel

Greg Van Avermaet kan nu ook eens vanuit zijn zetel de zaken inschatten. Van der Poel is opnieuw de te kloppen man in de Amstel. Wie legt hem bij afwezigheid van Evenepoel iets in de weg?

Van Avermaet laat er zich over uit in De Zondag. "De koersen die hem het beste liggen - E3, Ronde en Roubaix - zijn gepasseerd", geeft de ex-renner de concurrentie van Van der Poel moed. "Nu komt Mathieu op een terrein met heel veel hellingen." Wat niet betekent dat dat wedstrijden zijn die buiten zijn bereik zouden liggen.

"Als er eentje is dat hem goed ligt, is het de Amstel. Hij kan die korte inspanningen goed aan en de finish ligt niet bergop. Mathieu kan zeker winnen, maar ik zie hem geen solo van 60 km zoals in Roubaix doen", gelooft Van Avermaet niet in een herhaling van het scenario van voorbije zondag. Daar is ook een goede reden voor.

VAN AVERMAET VERWACHT GEEN LANGE SOLO

"In de Vlaamse klassiekers krijg je de kasseispecialisten aan de start, maar vandaag vind je in het peloton vooral renners van 60 kg. Daardoor heb je veel renners die de Amstel kunnen winnen. Mathieu zal er sowieso bij zitten, maar uit de Ronde van het Baskenland kan je zo nog vijf namen opnoemen", weet Van Avermaet.

De gewezen olympische kampioen gaat dan ook het rijtje af. "Skjelmose is goed op dreef. Ayuso rijdt zijn eerste klassiekers. Pidcock heeft zich op deze periode voorbereid." Graag hadden we één naam in het bijzonder uit het Baskenland zien afzakken naar Nederland. Dat is voor Van Avermaet helemaal niet anders.

ONTBREKEN EVENEPOEL JAMMER

"Het is wel spijtig dat Remco (Evenepoel, red.) er niet bij is", betreurt hij het ontbreken van de beste man van Soudal Quick-Step.