Mathieu van der Poel is zo'n groot figuur dat hij ernstige situatie verbloemt: Thijs Zonneveld trekt ferm aan de alarmbel

Over de figuur Mathieu van der Poel kan niet genoeg met lof gesproken worden. Thijs Zonneveld ziet in zijn schaduw wel een ernstige situatie ontstaan in Nederland.

De wielrenner/journalist gaat bij Sporza los over de uitstraling van de huidige wereldkampioen. "Van der Poel is een enorm groot figuur. Het slaat aan bij jongere generaties. Mijn zoontje is 8 jaar. Hij en zijn vriendjes zijn gek van hem. Van der Poel zorgt er in z'n eentje voor dat wedstrijden goed worden bekeken."

Al vreest Zonneveld dat het bij onze noorderburen binnen x aantal jaar wel eens kan omslaan. "Het gaat nu goed, maar ik zie het al mislopen op korte termijn. Als deze generatie stopt, zal er weinig opvolging zijn. Door de successen zien mensen het niet. De nieuwe Mathieu van der Poel of Demi Vollering wordt niet volop opgeleid."

GEEN NIEUWE VAN DER POEL OF VOLLERING

En dan is er nog de praktische kant van de wielersport. "De onderkant van de wielerpiramide verdwijnt", trekt Zonneveld aan de alarmbel. "Er zit wel veel fietstraditie bij gezinnen en families, maar weinigen nemen de stap om wedstrijden te rijden. Het aantal licentiehouders bij de Nederlandse Wielerunie is relatief klein."

Er zijn nog andere problemen die de kop op steken. "Veel koersen zijn in gevaar, ook de Amstel Gold Race. De afgelopen weken is er bijvoorbeeld nog gesproken over de toekomst van de wedstrijd. Koersen verdwijnen door problemen met de financiering, politiebegeleiding, stikstofregels, vergunningen en een gebrek aan vrijwilligers."

VAN DER POEL DE STER VAN HET MOMENT

Kortom: er zal in Nederland actie nodig zijn om de wielersport nieuw leven in te blazen. Ook al heeft het met Mathieu van der Poel dé ster van het moment in huis.