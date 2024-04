'Nieuwe beelden spreken verhaal van vrouw die met pet naar Van der Poel gooide volledig tegen'

Mathieu van der Poel maakt nog al wat mee op de weg tegenwoordig. Een vrouw gooide zelfs met een pet naar hem tijdens Parijs-Roubaix.

Zowat de voltallige wielerwereld veroordeelde de actie van de dame in kwestie met klem. De vrouw heeft inmiddels erkend wat ze gedaan heeft, maar beweerde dat ze niet bewust met de pet naar de fiets van Van der Poel gooide. Het Laatste Nieuws heeft beelden in handen gekregen die een ander daglicht laten schijnen.

Deze door de krant verkregen beelden zijn genomen van iets verder op de bewuste kasseistrook, van aan de overkant van waar de vrouw stond. Zo is er duidelijk op te zien dat ze haar pet slechts nog licht met één hand vasthoudt op het moment dat Mathieu van der Poel op komst is, duidelijk klaar om haar pet weg te gooien.

KLAAR OM VAN DER POEL TE VISEREN

Dat is dan ook exact wat er gebeurt bij de doorkomst van Van der Poel. Kortom: de stelling dat het een onhandig manoeuvre in alle drukte wordt hierdoor stevig ontkracht. Het lijkt wel degelijk te gaan om een manier waarop een toeschouwer langs de weg één van de renners wil hinderen op weg naar een overwinning.

Dan is dat uiteraard een walgelijke daad. Het is nog net niet fysiek een stok in de wielen steken, maar het scheelt al niet veel meer. De uitkomst van deze hele zaak zet ongetwijfeld de organisatoren van wielerwedstrijden op scherp, want die willen er nauw op toezien dat in hun koers er qua veiligheid niets misloopt.

GEVOLGEN VOOR PETJESGOOISTER

Het is nu nog afwachten welke gevolgen de petjesgooister zal overhouden aan haar dagje langs de kasseien van Parijs-Roubaix. Er zou alleszins een klacht tegen haar zijn ingediend.