Nodig om Van der Poel met voeten op de grond te zetten? Belgen gaan los: "Nu of nooit" vs "De kans is toch heel klein"

Mathieu van der Poel zal zelf wel realistisch genoeg zijn, zeker? Of is het nodig hem met de voeten op de grond te zetten? In elk geval acht Greg Van Avermaet de kans klein dat hij Luik-Bastenaken-Luik wint.

Eerst komt de Amstel Gold Race er nog aan, maar er is toch vooral veel speculatie over het feit of Van der Poel Luik-Bastenaken-Luik kan winnen. De Zondag voert Ben Hermans en Greg Van Avermaet op om die discussie verder te zetten. Die eerste kijkt alvast reikhalzend uit naar een duel Pogacar-Van der Poel in de Ardennen.

"Van der Poel en Pogacar hebben nooit tegenstand wanneer ze een koers rijden of dat lijkt tenminste zo. Wel, in Luik kunnen ze eens tegen elkaar koersen in hun eigen categorie", verlekkert Hermans zich op een tweestrijd. Zal de conditie van Mathieu van der Poel er tegen dan nog niet op zijn achteruit gegaan?

© photonews

"Als je ziet met welk gemak Van der Poel de Ronde en Roubaix naar zijn hand zette en hoe fris hij na de finish op de piste nog was, verwacht ik dat hij zijn vormpeil kan doortrekken. Voor hem is het nu of nooit om Luik-Bastenaken-Luik te winnen, want buiten Pogacar zijn alle toppers door pech uitgevallen", klinkt het.

Eerst zien en dan geloven, dixit Van Avermaet. "De kans dat Mathieu Luik wint, is toch heel klein, denk ik. Hij moet hopen dat Pogacar niet zijn beste dag kent en we een heel gesloten koers krijgen. Dan kan Mathieu proberen om in de laatste afdaling terug te keren en vervolgens de sprint te winnen", analyseert de ex-renner.

© photonews

"Volgens mij is het met zijn type lichaam en na alle Vlaamse voorjaarsklassiekers de enige kans om tegen die jonge, lichte mannen te kunnen winnen."