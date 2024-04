Ontspannen Mathieu van der Poel laat duidelijk verstaan wat hij denkt over feesten en het vieren van de teugels

Ontspannen is hij genoeg, Mathieu van der Poel. Er kon nog wat gelachen geworden en een praatje slaan zat er ook nog wel in voor de start van de Amstel. Eens vertrokken is het uiteraard weer tijd voor het serieuzere werk.

Bij zijn passage in de mixed zone in Maastricht bleek Van der Poel alweer fris voor de dag te komen. Niet té veel gefeest na Parijs-Roubaix dus. "Ik ben niet naar het feestje gegaan na Roubaix", is de verklaring van Van der Poel bij Sporza. "Ik was wel uitgenodigd, maar ik heb vriendelijk bedankt." Want er komt nog wel wat aan.

Met de Amstel Gold Race dus als eerstvolgende opgave. Een klassieker in eigen land, dat is toch altijd wel iets speciaal. "Ja, dit is toch wel een hoogdag voor mij", bevestigt Van der Poel. "Het is weer leuk om er weer bij te zijn. Het is een koers die ik nog niet heel veel heb gereden." Wel eentje die hij al gewonnen heeft vijf jaar geleden.

DE TANK VAN VAN DER POEL

De vraag is of hij na de Ronde en Parijs-Roubaix nog veel energie over heeft. "Ik hoop dat er nog genoeg in de tank zit. Ik heb wel het gevoel dat het nog best goed gaat", is hij optimistisch bij VTM. "Ik kom natuurlijk uit tegen specialisten op dit vlak, die frisser zitten. Voor mij is het ook even afwachten hoe ik uit de voeten kom."

Uiteindelijk komt het wel altijd op hetzelfde neer. "Je moet vooral de benen hebben en dan pas komt de tactiek." Het zal alleszins niet aan de druk winnen, na de Monumenten die hij al heeft kunnen binnenrijven. "Ik heb over het algemeen niet heel veel stress en mijn voorjaar is nu al meer dan geslaagd", haalt VDP aan.

BLIJFT ZEGEREEKS VAN DER POEL OVEREIND?

Het is dus duidelijk hoe de kopman van Alpecin-Deceuninck er tegenaan kijkt. "Alles wat er nu nog bij komt, is mooi. Het winnen gaat ooit wel stoppen."