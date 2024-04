'Situatie Lotte Kopecky gaat grondig veranderen, maar verrassende wending toch een feit na spraakmakend gerucht'

Het is nog even koersen in de voor haar vertrouwde situatie voor Lotte Kopecky. Dat gaat allemaal veranderen als Demi Vollering aan het einde van het jaar vertrekt.

Sinds haar overstap in 2022 naar SD Worx, is Lotte Kopecky het gewend om in de beste wielerploeg uit het peloton te rijden. Dat brengt ook wel met zich mee dat ze op bepaalde momenten het kopvrouwschap moet delen met anderen. In vlakke koersen kan dat met Lorena Wiebes zijn, in meer uitdagende races met Demi Vollering.

Ondertussen heeft Kopecky zo veel progressie geboekt dat zij als wereldkampioene toch nog een tikkeltje meer hét uithangbord van de ploeg is. SD Worx-ProTime wil volop op haar blijven inzetten. Dat heeft ertoe geleid dat het financieel niet mogelijk is om een akkoord te vinden met Demi Vollering voor een nieuwe overeenkomst.

VOLLERING VERTREKT BIJ PLOEG KOPECKY

SD Worx-ProTime heeft reeds aangekondigd dat Vollering aan het einde van het seizoen zal vertrekken. De vraag is dan: naar waar? Team UAE komt dan in de schijnwerpers, zeker omdat enkele maanden geleden het gerucht ontstand dat in de Emiraten er een jaarsalaris voor Vollering klaar zou liggen van één miljoen euro.

Een duizelingwekkend bedrag voor eender welke wielrenster uit het vrouwenpeloton. Maar ofwel was hier geen sprake van ofwel gaat het niet door. GCN meldt immers dat Vollering niet zal rijden bij UAE Team ADQ in 2025. Ook Lidl-Trek zou niet de nieuwe bestemming worden van de 27-jarige toprenster.

BEPERKTE OPTIES VOOR VOLLERING

De opties van de Nederlandse lijken ondertussen eerder beperkt te zijn. Ploegen als Visma-Lease a Bike en Movistar worden genoemd, al leken die vooralsnog meer oog te hebben voor andere pistes. Hun plannen kunnen uiteraard nog veranderen en ook FDJ-Suez zou nog een gegadigde voor Vollering kunnen zijn.