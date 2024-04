Wiebes en Kopecky reageren zeer duidelijk na dramatische beginnersfout

Lorena Wiebes had een unieke kans om de Amstel Gold Race te gaan winnen, maar liet het uiteindelijk liggen door te vroeg te juichen in de sprint. En dus was er heel veel teleurstelling achteraf bij SD-Worx.

"Dit is gewoon heel dom. Ik heb Marianne nooit voelen aankomen en was heel erg gefocust op Longo Borghini. Toen ik een gat vond, dacht ik dat het goed ging. Maar ik was te hard gefocust op mijn rechterkant en had links niet meer gezien", aldus Wiebes achteraf bij Sporza.

"Ik zal misschien 2 à 3 nachtjes slecht slapen en dan is het op naar volgend jaar. Door het ongeluk in de wedstrijd kan ik dit ook relativeren - mijn juichen was niet het ergste. Er zijn belangrijkere dingen dan de koers."

Ook Lotte Kopecky reageerde achteraf. Ze vond het vooral zuur voor Lorena Wiebes zelf, maar verder wilde ze zeker niet met de vinger wijzen naar haar ploeggenote. Zelf had Kopecky overigens niet de beste dag, waardoor ze ging knechten.

Erover praten in de bus

"We zullen er straks in de bus wel even over praten. Het is de besten al overkomen. Ze zal er vannacht niet goed van slapen, maar misschien kunnen we er over twee weken al even mee lachen", aldus Kopecky in een reactie.

"Ik heb het zelf nog niet meegemaakt en ik hoop ook dat het nooit gebeurt. In een kleine koers kan je dit misschien nog plaatsen, maar in de Amstel... Ik kan me voorstellen dat je jezelf dan voor het hoofd slaat", gaf ze nog mee.