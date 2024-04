Tom Boonen liet zich ook eens vangen zoals Lorena Wiebes: "Heb mijn lesje daar wel geleerd"

De Amstel Gold Race voor vrouwen eindigde dramatisch voor de Nederlandse Lorena Wiebes. Ze juichte te vroeg en gaf zo de zege nog weg aan Marianne Vos.

Het overkwam al heel wat renners, te vroeg juichen. Julian Alaphilippe overkwam het in Luik-Bastenaken-Luik in 2020, ook al werd hij nog gedeclasseerd, en ook Wout van Aert in de Dauphiné in 2022.

En ook Tom Boonen liet zich eens vangen. In de Scheldeprijs van 2008 liet hij zich ringeloren door Mark Cavendish, die het jaar ervoor ook al gewonnen had. Boonen liet zo een derde zege in de Scheldeprijs schieten.

"Het was geen mogelijkheid meer dat hij mij nog zou inhalen. Dácht ik", zegt de wereldkampioen van 2005 bij Het Nieuwsblad. "Maar ik had de Cav eigenlijk niet zien zitten", gaat Boonen nog verder.

Boonen leerde zijn les na Scheldeprijs

Cavendish had zich verstopt achter Boonen en kwam er in de laatste meters nog uit. "Op televisie zie je alles, tijdens een sprint rijd je met oogkleppen op", verklaart Boonen daarover nog.

Na de Scheldeprijs van 2008 heeft Boonen zich niet meer laten vangen. "Ik heb mijn lesje daar wel geleerd en was daarna toch iets meer met mijn omgeving bezig in een sprint", stelt hij nog.