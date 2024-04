Van Hooydonck over Van der Poel in Luik-Bastenaken-Luik: "Dat zal zijn nadeel zijn"

Mathieu van der Poel slaagde er niet in om de Amstel Gold Race te winnen en richt zijn pijlen nu op Luik-Bastenaken-Luik. Nathan Van Hooydonck ziet voor echter een nadeel voor de wereldkampioen.

Met Luik-Bastenaken-Luik staat er bij Mathieu van der Poel nog één koers in dit voorjaar op het programma. Nog altijd maar zijn zevende wegkoers van het jaar, maar wel al zijn vierde monument.

De wereldkampioen presteert altijd in monumenten. Hij reed er in zijn carrière al 17, enkel in Milaan-Sanremo in 2020 eindigde hij als 13de niet in de top tien. In datzelfde jaar werd Van der Poel ook zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Zondag neemt Van der Poel dus nog maar voor de tweede keer deel. Zijn grootste tegenstander wordt Sloveens kampioen Tadej Pogacar, die de voorbije drie weken op hoogtestage is geweest als voorbereiding op de Giro.

Pogacar vs. Van der Poel in Luik-Bastenaken-Luik

Nathan Van Hooydonck ziet Van der Poel zich ook toeleggen op Luik-Bastenaken-Luik. "Dan is hij echt een heel gevaarlijke renner", zegt hij bij Café Koers. "Maar het nadeel van Van der Poel is dat het enkel tegen Pogacar is."

"Als Pogacar demarreert met Evenepoel of Roglic (beiden komen niet aan de start, nvdr.) erbij, dan zijn ze nog drie en kunnen ze naar elkaar kijken. Maar als Pogacar Van der Poel er af rijdt, en dat moment komt, dan heeft hij geen reden om in te houden."