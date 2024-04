Analisten zijn het roerend eens over toekomst Jasper Philipsen: "Daar ben ik 100% van overtuigd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen is eind dit seizoen einde contract bij Alpecin - Deceuninck. En dus komen er heel wat kapers op de kust die hem graag willen inlijven. Rest de vraag: wat moet Philipsen doen? Blijven bij Alpecin - Deceuninck of naar een van de andere teams trekken voor nog meer eigen kansen?

Volgens GCN wil Jasper Philipsen zelf alvast een nieuw contract tekenen tot 2028. Daarmee zou de Vlam van Ham voor extra zekerheid kunnen zorgen en ook al weten met welke ploeg hij de voorbereiding op het WK in Abu Dhabi kan maken.

Alpecin - Deceuninck zelf wil (uiteraard) langer met hem door, verder zou er interesse zijn van BORA-hansgrohe, UAE Team Emirates en Tudor Pro Cycling. Wie van de vier ploegen het zal halen is tot op heden onzeker.

Als het van de analisten afhangt, dan moet Jasper Philipsen gewoon blijven bij zijn huidig team. "Hij moet blijven. Hij past perfect in de ploeg, daarom wordt hij ook tweede in Parijs-Roubaix", aldus Jan Bakelants in Wielerclub Wattage.

Jasper Philipsen kan zich nergens verbeteren volgens Tom Boonen

"Tactisch valt het allemaal goed in elkaar. Wat Mathieu van der Poel voor hem doet in Milaan - Sanremo zouden niet veel anderen doen binnen andere ploegen, net als het werk in de Tour de France voor Philipsen."

Een mening die ook Tom Boonen deelt: "Ik ben er 100 procent van overtuigd dat hij zich bij geen enkele andere ploeg ter wereld kan verbeteren. Hij zit in een situatie waarin hij ook wel eens zal profiteren van Mathieu van der Poel."