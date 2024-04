Duidelijk hoe pijnlijk onvoorstelbare blunder is, eerder al gemaakt door Boonen en Van Aert: "Er werd keihard gelachen"

Het rijtje met onvoorstelbare blunders in het wielrennen is weer langer. Ook een Van Aert en Boonen bezondigde zich al eens aan het te vroeg stoppen met sprinten. Bij de vrouwen deed Lorena Wiebes dat voorbije zondag en het kostte haar de zege in de Amstel Gold Race.

Iets waar Thijs Zonneveld stil bij staat in de podcast In Het Wiel. "Ik vind het echt onbegrijpelijk. Het is een sprint waar je op het allerlaatste moment de ruimte krijgt om zelf je sprintje te doen. En die maakt ze niet af. Ik denk dat ze het er mee te maken heeft dat ze te gewend is sprints te winnen. Het is gemakzucht", oordeelt de Nederlander.

"Ook de manier waarop ze rechtop gaat zitten. Het is heel lullig en vreselijk. De rest van het peloton was in groepjes binnengekomen. Ik stond met 25-30 vrouwen te kijken naar de sprint. We krijgen de finishfoto te zien. Er werd keihard gelachen, door rensters van allemaal verschillende ploegen." Een pijnlijke zaak.

GELACH BIJ FINISHFOTO AMSTEL GOLD RACE

"Het was ook een grappige finishfoto, laten we wel wezen. Wiebes heeft de handen op haar helm omdat ze denkt de Gold Race te hebben gewonnen en je ziet dat er iemand met een half wiel voor zit", geeft Zonneveld aan dat Marianne Vos het uiteindelijk nog wel ruim haalde, omdat Wiebes zo vroeg ging juichen.

"Het is geen millimetersprint, ze wordt echt verslagen met een half wiel. Echt zuur." Het lijkt iets om je over te schamen maar langs de andere kant ook weer niet. Het is lang niet de eerste keer in de wielergeschiedenis dat dit zich voordoet. En vaak zijn het ook grote namen die toch op deze manier in de fout gaan.

VERWIJZING NAAR VAN AERT

"Het overkomt talloze renners met naam en faam. Van Aert werd op het laatste moment nog geklopt door Gaudu in de Dauphiné. Het gebeurt de hele tijd."