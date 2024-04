Entourage Pidcock niet onder de indruk van verhaaltjes: "Dat Mathieu van der Poel zich daar opofferde is niet evident"

Tom Pidcock komt op de weg een bekende tegenstander tegen in de persoon van Mathieu van der Poel. In de Amstel legde die hem niet al te veel in de weg. Het is nu de vraag wat het in Luik gaat worden.

Tom Pidcock heeft in de Amstel Gold Race raak geschoten, al haalt zijn trainer Kurt Bogaerts in Het Laatste Nieuws aan dat een klassieke zege er al eerder in zat dit seizoen. In Milaan-Sanremo bijvoorbeeld. "Dat Van der Poel zich daar opofferde voor Philipsen is niet evident", vindt de Belgische mentor van het Britse multitalent.

"Aarzelt Mathieu een klein beetje, dan kan Tom Milaan-Sanremo winnen. Tot zondag zijn de dingen gewoon niet op hun plaats gevallen." Het geloof in Pidcock is nog enorm bij de Ineos Grenadiers. "De voorbije vier jaar heeft hij altijd een grote koers gewonnen, hij heeft bewezen dat hij met de groten in duel kan gaan."

VAN DER POEL EN POGACAR ZIJN OOK MAAR MENSEN

Dat is ook het geval als die groten Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar heten. Van al de verhaaltjes over de heerschappij van Van der Poel in aanloop naar de Amstel hebben ze zich niets aangetrokken. "Als je geloofde wat je las, had Mathieu de Amstel al gewonnen, nog voor hij was gereden. Dat is niet gebeurd. Het zijn ook maar mensen."

Het is nu op naar de Waalse klassiekers voor Pidcock. "Woensdag op de Muur van Hoei komt het aan op een goede positionering. In Luik probeert hij Pogacar en Van der Poel te kloppen, zoals hij in het verleden al heeft gedaan. "