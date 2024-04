Jelle Vanendert ziet één heel belangrijke reden waarom Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck moet blijven

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De manager van Jasper Philipsen liet vorige week weten dat er nog drie ploegen in de running zijn om de sprinter binnen te halen. Jelle Vanendert geeft alvast zijn voorkeur.

Met Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates zijn er nog drie ploegen die kans maken om Jasper Philipsen volgend jaar in hun rangen te hebben. Jelle Vanendert heeft zijn keuze alvast gemaakt.

Naar BORA-hansgrohe zou hij als Philipsen zeker niet trekken. “Wat voor soort ploeg is dat eigenlijk? De Duitse formatie heeft geen eenduidig profiel”, zegt Jelle Vanendert in Het Belang van Limburg.

Sprintersfiets is veel beter bij Alpecin-Deceuninck

Dat heeft Alpecin-Deceuninck wel. Zij willen het goed doen in het eendagswerk, maar ook ritten proberen te winnen in rittenkoersen. En de aanwezigheid van Mathieu van der Poel is een zegen voor ploegmaten.

Eén belangrijke reden die Vanendert alvast ziet is de fiets. “De Canyon van Alpecin-Deceuninck is een betere sprintfiets dan de Colnago van UAE”, voegt Vanendert er nog aan toe. Een nieuwe ploeg opzoeken zou stilstand of achteruitgang betekenen en dat moet Philipsen vermijden.