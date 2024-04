Johan Vansummeren zegt voor welke ploeg Jasper Philipsen moet kiezen

Jasper Philipsen is eind dit jaar einde contract bij Alpecin-Deceuninck. Volgens zijn makelaar zijn er nog drie ploegen in de running.

Een verlenging bij Alpecin-Deceuninck, of een vertrek naar BORA-hansgrohe of UAE Team Emirates. Dat zijn de mogelijkheden die nog op tafel liggen voor volgend seizoen wat betreft Jasper Philipsen.

Johan Vansummeren ziet dat Philipsen met een luxeprobleem zit. “Hij zit goed bij zijn huidige ploeg en is gewild door tal van andere teams. Maar als het salaris de doorslaggevende factor is, dan zou ik een vertrek naar UAE durven overwegen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Zijn betere jaren moeten er nog aankomen, wat het een ideaal moment maakt om goed te cashen op een nieuw contract. “Jasper is nu 26. Dat wil zeggen dat zijn vier beste jaren er nu aankomen en hij nog acht jaar goed geld kan verdienen.” Voor BORA-hansgrohe heeft Vansummeren het niet, omdat ze in het verleden nog nooit een sprinter beter wisten te maken.

“UAE is wel een interessante optie. Maar enkel als ze Philipsen een parallel programma naast dat van Pogacar aanbieden, en Jasper uitspelen als kopman in de koersen die de Sloveen niet rijdt. Met Wellens en Politt beschikt de ploeg uit de Emiraten al over twee kleppers in de kasseiklassiekers, maar Philipsen is wel meer het type afwerker.”