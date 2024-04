José De Cauwer merkt nog opvallend veel ambitie: "Mathieu van der Poel gaat er zich zomaar niet bij neerleggen"

José De Cauwer heeft een waarschuwing voor vele wielerfans: Mathieu van der Poel heeft nog ambitie voor Luik-Bastenaken-Luik. Hem zomaar afschrijven voor Luik na de Amstel Gold Race zou hij niet doen.

Het is wel een verschil dat Van der Poel voor het eerst in weken geen grote koers naar zijn hand heeft gezet. Zorgt dat voor een andere instelling bij de buitenwereld richting Luik? "Dat verandert de instelling voor Luik-Bastenaken-Luik, maar die had toch al anders moeten zijn", oppert José De Cauwer in Sporza Koers.

"Met Pogacar die erbij komt. Het is al een andere wedstrijd, waar Mathieu van der Poel anders tegenover staat. En waar zijn ploeg anders tegenover staat." Maar betekent de afloop van de Amstel Gold Race iets voor Luik-Bastenaken-Luik. "Dat zou ik niet zeggen. Mathieu van der Poel gaat er zich zomaar niet bij neerleggen."

VAN DER POEL WIL NOG ACCENTEN LEGGEN

De Cauwer merkt op dat Van der Poel op training in Spanje nog bepaalde accenten wil leggen. "Dat is het 'm juist. Normaal gezien ga je geen accenten meer leggen als je de laatste week ingaat. Dan maak je gebruik van wat er is. En hij wil er nog iets bij", merkt de voormalige bondscoach nog een zekere ambitie bij Van der Poel.

Kan de Amstel Gold Race dan een goede training geweest zijn voor hem richting het laatste Monument uit het voorjaar? "Als je dat zo kan stellen, misschien wel. Dat zal zondag blijken." De hoofdvraag blijft wel of er iemand is die topfavoriet Pogacar een strobreed in de weg kan leggen en van een tweede zege in Luik kan houden.

DE CAUWER TEKENT VOORBEHOUD AAN

"Normaal gezien zou je zeggen: neen. Maar een goede Pidcock, een goede Van der Poel... We moeten eerst de koers zien", blijft De Cauwer voorzichtig.