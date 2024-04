Klein complimentje, maar vooral gespannen relatie: "Lefevere zal vinden dat ik een Hollander met een dikke nek ben"

Patrick Lefevere heeft onlangs nog eens kritiek gekregen van bij onze noorderburen. De 'Hollander' met de kritische noot over zijn aanpak van Julian Alaphilippe was niet toevallig Thijs Zonneveld. Hij en Lefevere zijn geen beste vrienden.

Bij de nieuwste aflevering van de podcast In Het Wiel gaat Zonneveld in op de verhouding tussen hen beiden. "Ik had hem nog nooit echt gesproken, tot ik een paar jaar geleden te gast was bij Vive le Vélo. De avond voordien zat hij aan tafel. Toen ze zeiden wie er de dag nadien zou komen, zei hij op het einde: "Die moet ik niet, hé".

Via berichten kreeg Zonneveld er hoogte van. "Ik dacht toen: waarom eigenlijk? Ik kende hem niet persoonlijk. Ik denk dat hij het vervelend vind dat ik een grote mond heb. Hij zal ongetwijfeld vinden dat ik een Hollander met een dikke nek ben. En dat ik in de periode die daar aan voorafging hard tekeer ging tegen het 'oude wielrennen'."

BRAILSFORD BEANTWOORDT GEEN VRAGEN

Met zijn mening over antidopingbeleid viseerde Zonneveld enkele vrienden van hem. "Dat zal hij wel vervelend vinden. Dat staat hem vrij. Dave Brailsford vindt mij bijvoorbeeld ook een lul, maar die zorgt er voor dat ik op een zwarte lijst sta of dat ik de microfoon niet in handen kreeg, zodat ik geen vraag kan stellen."

"Dat is bij Patrick Lefevere totaal niet zo, dat vind ik wel heel fair", kan er zowaar toch een complimentje af. "Als ik hem iets vraag, geeft hij gewoon antwoord. Dat vind ik wel een heel groot verschil. Ik vind hem geen lul. Ik vind hem een 'dinosaurus uit het oude wielrennen', maar wel eentje die heel slim is."

LEFEVERE VS BENNETT SCHANDALIGE SAGA

Over de positie van Lefevere in de koers heeft Zonneveld een duidelijke mening. "Dat hij nog in het wielrennen zit is ergens knap, maar er zitten ook maffiose trekjes aan. Hij wil vaak benadrukken dat hij de warme opa van de Woflpack is, maar hoe hij bijvoorbeeld Sam Bennett heeft behandeld, dat vind ik echt schandalig."

De conclusie? "Er zitten twee kanten aan die man. Als je bij zijn club hoort, is het een hele fijne man om als 'godfather' te hebben. Als je niet bij zijn club hoort, is het vreselijk om tegenover hem te staan. Ik denk wel dat in België journalisten voorzichtiger met hem omgaan. Met té veel respect en voorzichtigheid richting hem, vind ik."