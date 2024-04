Lotte Kopecky kan haar ogen niet geloven als ze ziet wat ploegmate meemaakt

Geen goed nieuws bij SD Worx-Protime. Het Britse toptalent Anna Shackley moet stoppen met koersen door hartproblemen.

Anna Shackley moet het profpeloton noodgedwongen vaarwel zeggen. De amper 23-jarige Britse zit met een hartprobleem, waardoor topsport niet meer mogelijk is. Ze pakte nog zilver op het Europese kampioenschap op de weg.

Het probleem werd per toeval ontdekt tijdens de medische proeven van SD Worx-Protime want klachten had de renster helemaal niet. Verschillende onderzoeken brachten telkens hetzelfde probleem naar voren.

“We vinden het heel jammer om Anna’s wielercarrière zo te zien eindigen”, aldus sportief manager Danny Stam in een mededeling van de ploeg van Lotte Kopecky. “Ze was een van de grotere talenten in het vrouwenpeloton.”

Drama vermeden

“We zagen de afgelopen jaren dat ze goede vorderingen maakte en we geloofden dat ze door kon groeien naar de wereldtop. Voor haar is het vooral jammer dat ze nu noodgedwongen moet stoppen.”

Al is het vooral belangrijk dat een mogelijk drama vermeden werd. “Aan de andere kant zijn we ook blij dat we nog gevaarlijkere complicaties hebben kunnen voorkomen. We hopen dat Anna kan terugkeren naar haar ‘normale’ leven en we zullen met het team samenwerken om te zien hoe we kunnen helpen.”