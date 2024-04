Lotte Kopecky krijgt wel heel bijzondere rol in haar eerste Waalse Pijl

Lotte Kopecky rijdt dan toch mee in de Waalse Pijl. Dat doet ze echter in een heel bijzondere rol, zo geeft haar ploeg SD Worx-Protime mee.

Lotte Kopecky voegde de Waalse Pijl nog toe aan haar voorjaarsprogramma. Het wordt de eerste deelname van onze landgenote, maar we mogen niet verwachten dat zij een van de topkandidaten wordt voor de overwinning.

Ploegleidster Anna van der Breggen, die maar liefst zeven keer op rij won op de Muur van Hoei, spreekt klare taal over de rolverdeling voor de Waalse Pijl bij het team van Lotte Kopecky.

“Demi Vollering heeft ondertussen de ervaring om het af te maken. Zij is altijd goed in de Waalse Pijl en is in deze klassieker onze enige kopvrouw. Ze wordt omringd door een sterk team die vol in ondersteuning zal rijden”, klinkt het op de website van de wielerploeg.

Luxeknecht Lotte Kopecky

De taak van Kopecky is heel erg duidelijk. “Lotte Kopecky start als luxeknecht. Blanka Vas, Elena Cecchini en Femke Gerritse zijn er om mee te zitten in eventuele ontsnappingen, zodat Demi haar krachten zo veel mogelijk kan sparen tot de Muur.”

Van der Breggen ziet nog andere mogelijkheden. “We zijn ook benieuwd naar hoe Niamh Fisher-Black het ervan af zal brengen. Dit is een klim die haar ook moet liggen. Qua uitdagers kijk ik vooral naar Kasia Niewiadoma, Elisa Longo-Borghini en Gaia Realini.”