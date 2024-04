Marc Sergeant twijfelt niet: "Als je spreekt van een Belg die nooit teleurstelt, kom je bij hem uit"

Zondag werd de Amstel Gold Race afgewerkt. Tiesj Benoot van Visma Lease a Bike mocht als derde mee op het podium.

Marc Sergeant heeft duidelijk genoten van de Amstel Gold Race. Een landgenoot was volgens hem de man die met de bloemen huiswaarts had mogen keren.

“Benoot was voor mij de sterkste renner in koers. Als je spreekt van een renner die werkelijk nooit teleurstelt, kom je bij Tiesj uit”, klinkt het bij Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

Hij liet zich het volledige klassieke voorjaar gelden voor Visma Lease a Bike. “Je kan een huis op hem bouwen, en dat van de Omloop tot Luik.”

En ook in de Waalse koersen van deze week moet Benoot zich kunnen laten gelden, al zou er iets wel roet in het eten kunnen gooien. “Want ook volgende week verwacht ik hem vooraan. In een ver verleden was Tiesj nog wel eens te gretig. In zijn Lotto-jaren wilde hij er altijd ook nog Roubaix bij pakken.”

Benoot mist een goede sprint

Dat doet hij nu niet meer en dat brengt de nodige winst met zich mee. “Tegenwoordig slaat hij dat over en dan zie je hoe die paar procenten extra frisheid in de Amstel hun vruchten afwerpen.”

Want in de Amstel Gold Race wel duidelijk was, is dat Benoot één iets niet in huis heeft om het echt helemaal af te maken en een complete klassieke renner te zijn. “Alleen jammer van zijn sprint: dat zal helaas altijd zijn zwakke plek blijven.”