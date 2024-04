Pogacar spreekt wel heel stoere taal over Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar wil zich laten zien in Luik-Bastenaken-Luik. Zeker na wat er vorig jaar gebeurd is in dezelfde koers.

Vorig jaar moest Tadej Pogacar opgeven in Luik-Bastenaken-Luik. Hij kwam ten val en liep daarbij een meervoudige breuk in zijn pols op.

Op de website van UAE Team Emirates werden de ploegmaten bekendgemaakt die hem zullen bestaan. Daarbij geen Juan Ayuso, maar wel Joao Almeida en Marc Hirshi.

“Luik is een van mijn favoriete wedstrijden op de kalender. Het is ook een van de zwaarste koersen, dus het is altijd erg mooi om hier terug te keren”, vertelt hij op de website van de ploeg

Hij liet niets aan het toeval over, ook niet richting het verdere verloop van het seizoen. “Sinds de Ronde van Catalonië heb ik wat tijd op hoogte besteed met enkele ploeggenoten. We hebben een goede voorbereiding richting de Giro d'Italia opgebouwd. Voor de Ardennenklassiekers hebben we een zeer dynamische ploeg.”

Selectie voor Luik-Bastenaken-Luik

De Waalse Pijl laat hij woensdag voor wat het is, alles wordt lekker stoer op Luik gezet. “De vorm is goed en ik denk dat ik het goed kan doen. Maar het hele team is erg sterk, dus we hebben meerdere opties. Dat is altijd een voordeel. Ik kijk er naar uit om zondag weer een nummer op te spelden.”

Pogacar, Hirschi en Almeida krijgen het gezelschap van Sjoerd Bax, Finn Fisher-Black, Domen Novak en Diego Ulissi voor Luik-Bastenaken-Luik.