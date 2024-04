Stijn Steels is formeel: "Wat Wout van Aert deed is helemaal passé"

Vorig jaar was er enorm veel te doen over de glucosesensor. Maar voor Stijn Steels is het uitkijken naar iets nieuws dat opkomt.

Kirsten Faulkner werd vorig jaar door de UCI gediskwalificeerd in de Strade Bianche omdat ze tijdens de koers een glucosesensor aanhad. De hype werd helemaal compleet toen Team Visma en Wout van Aert ermee gespot werden op training.

Volgens Stijn Steels is de glucosesensor echter al helemaal passé. Het bedrijf Supersapiens dat eraan werkte zette begin dit jaar zelfs zijn activiteiten helemaal stop. Want vernieuwend was dit zeker niet. “Dat leek toen iets helemaal nieuws, maar bij QuickStep waren we daar eind 2021 al mee bezig”, zegt Steels aan Het Nieuwsblad.

Het instrument dat van levensbelang is voor diabetici was een interessante meter voor sporters. “Maar de meerwaarde op lange termijn was niet meteen duidelijk en ze werden steeds minder gebruikt. Het gevolg is dat Supersapiens er dus de stekker heeft uitgetrokken.”

Verbod van de UCI

Volgens Steels wacht het peloton op de intrede van de lactaatsensor. “Nu moet een renner een aantal keren per jaar een lactaattest afleggen om te zien waar zijn grenzen liggen qua vermogens. Dat je dat nu in realtime zou kunnen volgen, zou zeer interessant zijn tijdens tijdritten en lange beklimmingen.”

Al zal de UCI ook dit hoe dan ook verbieden tijdens wedstrijden, maar op klimtrainingen kan het ontzettend interessant zijn. De sensor zit momenteel nog in een testfase en is niet echt honderd procent betrouwbaar.