"Van der Poel heeft er zeker zijn kop niet voor gelegd": Vanmarcke is streng en geeft dé reden waarom 3 op 3 uitbleef

Sep Vanmarcke was erbij in Valkenburg, waar ze vooraf toch dachten dat Mathieu van der Poel ook wel eens eventjes de Amstel Gold Race ging winnen. Niet dus.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck krijgt Vanmarcke de vraag voorgeschoteld of Van der Poel er zijn kop wel heeft voor gelegd. "Neen, dat zeker niet. Hij wist ook wel na zijn fantastische voorjaar dat hij al rijdt dat dit een andere koers is. Fysiek gezien ligt die koers hem, want het zijn gelijkaardige heuvels als in de Vlaamse klassiekers."

Alleen zonder kasseien. "Dat maakt dat het een andere koers wordt, maar vooral het feit dat een ander blik renners opengetrokken wordt, merkt elke Vlaamse coureur. Daarom vind ik het zo speciaal dat Tiesj Benoot en Dylan Teuns dat wel kunnen. Iedereen die van Catalonië en het Baskenland komt is anders getraind en is 'vers'."

VAN DER POEL MOEST VERSTANDIG KOERSEN

Die hebben dus toch dat tikkeltje extra in de tank. "Mentaal zijn die ook heel strijdvaardig, terwijl de klassieke kasseirenner moe begint te worden. Dat is anders. We wisten dat hij veel verstandiger ging moeten koersen. Hij heeft ook niet het geluk gehad dat zijn ploegmaat Vermeersch niet kon starten door ziekte, dat Hermans viel."

Allemaal factoren die meespeelden in het nadeel van Van der Poel. "Zo was hij ook enkele cartouches kwijt. Hij had het geluk nodig dat enkele gaatjes voor hem moesten dichtgereden worden. Hij had zijn ploegmaats niet meer", stelt Vanmarcke vast, nadat bijvoorbeeld Axel Laurance ook al vroeg veel energie had verbruikt.

VANMARCKE KIJKT NAAR TACTISCH PLAATJE

"Het was ook niet in het voordeel voor andere ploegen om die gaten nog te gaan dichten", heeft Vanmarcke oog voor het tactische plaatje.