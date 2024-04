Van zware tegenslag iets positief proberen te maken: zo heeft Soudal Quick-Step geschakeld na val Remco Evenepoel

Dat Remco Evenepoel niet meer verder kon na zijn val in het Baskenland, was voor Soudal Quick-Step een streep door de rekening. Vooral ook omdat het de plannen wijzigde voor de eerstvolgende koersen.

Het is inmiddels wel bekend welk effect het had op Mauri Vansevenant: de West-Vlaming werd in allerijl van zijn hoogstage naar de Amstel gehaald. Om het daar vervolgens verrassend goed te doen. De 24-jarige Belg reed een knappe race op Nederlandse wegen en wist die te bekronen met een vierde plaats in de einduitslag.

In Het Laatste Nieuws doet hij zelf het verhaal. "Ik was op hoogtestage in Andorra toen ik vorige week bericht kreeg dat de ploeg in de problemen zat voor de Amstel Gold Race na de val van Remco en Landa. De vraag was of ik wou afkomen. Ik dacht dat het bijna onmogelijk zou zijn om goed aan de start te komen."

NIEUWE SCHWUNG BIJ SOUDAL QUICK-STEP

Alleen was er niet zo veel keuze. "Ik ben moeten afkomen. Achteraf een goeie zet, maar we wisten niet dat het zo ging uitpakken." Een geluk bij een ongeluk. Het heeft ook voor enige nieuwe schwung bij Soudal Quick-Step gezorgd en die was meer dan welkom nadat de kasseiklassiekers opnieuw een maat voor niets waren.

© photonews

"Ik had wel het gevoel dat de ploeg heel tevreden was. Ze waren blij met het lichtpuntje. Het is natuurlijk maar een vierde plaats, maar er is opnieuw wat licht en hoop", omschrijft Vansevenant hoe ook een ereplaats veel kan betekenen voor een wielerploeg die toch vooral gewend is om bijzonder veel wedstrijden te winnen.

VANSEVENANT DUIDELIJK OVER VERWACHTINGEN

"Het is niet dat alles super slecht is dit voorjaar, maar er wordt altijd veel van ons verwacht", plaatst Vansevenant de dingen in zijn perspectief. "Dat is soms moeilijk om waar te maken."