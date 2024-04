YouTube-sensatie Bas Tietema ziet WorldTour-debuut als ploegleider bijna mislukken en moet Belgische ploeg danken

Van YouTube-sensatie naar een comeback als renner naar ploegleider. Bas Tietema werkt in en rond de wielerwereld een opvallend traject af.

Eentje dat hem voorbije zondag als ploegleider van TDT-Unibet Cycling Team aan de start van de Amstel Gold Race bracht. Het zou voor de Nederlandse wielerformatie de eerste koers worden op WorldTour-niveau. Die is niet helemaal van een leien dakje gelopen, weet iedereen die een blik werpt op de sociale media.

Dat heeft dan nog niets met de huidige renners te maken. "Een onwijs grote dank gaat nog uit naar Intermarché-Wanty voor het letterlijk afgeven van een wiel, anders had deze ploegleider een DNF achter zijn naam in de Amstel Gold Race!" Op de beelden is te zien hoe een wiel gewisseld wordt bij de ploegwagen van TDT.

We gladly offered a wheel to TDT-Unibet team car to continue Amstel Gold Race, because we are always happy to help 🤝 https://t.co/NlGDCLRdCm — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 15, 2024

Meestal zijn het de wielrenners die te kampen hebben met materiaalpech, bij TDT-Unibet was het dus de ploegleider in de persoon van Bart Tietema. Ook bij Intermarché-Wanty komen ze nog eens terug op het voorval. "We hebben met veel plezier een wiel aangeboden bij een ploegwagen van TDT-Unibet", klinkt het.

Bij de Belgische wielerploeg zijn ze blij dat hun collega de Amstel Gold Race toch heeft kunnen voortzetten. "Want we zijn altijd blij als we kunnen helpen."