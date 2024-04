📷 Wout van Aert komt meteen met excuses na eerste ritje op de fiets na zware val

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert blijft stappen zetten in zijn revalidatie. Drie weken na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen heeft hij weer op de fiets gezeten.

In Dwars door Vlaanderen brak Wout van Aert zijn sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben. Hij hield ook een gekneusde long over aan zijn valpartij. Voor zijn sleutelbeenbreuk ging hij onder het mes, de andere blessures moesten door rust genezen.

Daarom haakte Van Aert vorige week ook af voor de Giro, die op 4 mei van start gaat. Hij kan niet genoeg trainen om met een degelijk niveau aan de start te staan. De Giro rijden om conditie op te bouwen was ook geen optie.

Van Aert rijdt eerste keer op mountainbike

Intussen kan Van Aert wel weer rustig beginnen trainen. Hij haalde zijn mountainbike van stal en ging er zo'n 30 kilometer mee rijden. Met 28,1 kilometer per uur haalde Van Aert wel meteen een degelijk gemiddelde.

"Sorry aan alle collega’s die ik ooit shit heb gegeven omdat ze spacers (rondellen om het stuur te verhogen, nvdr.) onder hun stuurpen hebben", schreef Van Aert bij zijn Strava-rit.

Wanneer Van Aert weer in competitie komt, is nog niet duidelijk. De Olympische Spelen in Parijs, de tijdrit op 27 juli en de wegrit op 3 augustus, zijn de volgende grote doelen van Van Aert dit seizoen.