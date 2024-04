🎥 Mathieu van der Poel pakt opnieuw stevig uit met een peperdure sportwagen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is fan van snelle sportwagens. En de wereldkampioen pakt nu opnieuw uit met een peperdure auto.

Tijdens de kerstperiode pakte Mathieu van der Poel een paar keer uit met een peperdure Lamborghini. De wereldkampioen inspireerde zo Eli Iserbyt, die ook enkele keren met een sportwagen naar de cross kwam.

Van der Poel pakt deze keer uit met een Porsche, meer specifiek een Porsche 911 GT3 RS. Met 525 pk beschikt de Porsche ook over heel wat power. Het prijskaartje zou schommelen rond de 350.000 euro.

Van der Poel bereidt Luik-Bastenaken-Luik voor

Porsche hoort net als Lamborghini tot de Volkswagen Group, dus wellicht gaat het opnieuw om een gesponsorde wagen. Op de Porsch hangt er ook een gepersonaliseerde Belgische nummerplaat met 'M-95-RS'.

De M verwijst naar Mathieu, 95 naar zijn geboortejaar en RS slaande op de beste versie van de GT3. Al zal Van der Poel deze week niet veel met zijn Porsche kunnen rijden, want hij is aan het trainen in Spanje.

Daar bereidt Van der Poel Luik-Bastenaken-Luik voor, al het vierde monument dat de wereldkampioen rijdt dit voorjaar. Met Tadej Pogacar krijgt Van der Poel ook een stevige tegenstander.