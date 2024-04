CEO Dstny over twijfels bij voortzetten van sponsoring: "Laat dat duidelijk zijn"

Staat Dstny volgend jaar nog op de shirts van de Lotto-ploeg. CEO Daan De Wever van Dstny blijft twijfel zaaien over de toekomst van zijn bedrijf in het wielrennen.

In 2023 kwam Dstny als hoofdsponsor bij de Lotto-ploeg. De optie om na dit jaar door te gaan als co-titelsponsor werd echter niet gelicht. Het is dus niet zeker dat Dstny volgend jaar nog op het shirt staat.

"Dat is een bewuste keuze. Vooraleer een nieuw verbintenis aan te gaan, willen we eerst opnieuw aan de tekentafel gaan met de Nationale Loterij", verduidelijkt CEO Daan De Wever bij Het Nieuwsblad.

Gaat over inhoud, geen geldprobleem

Wat de volgende stap is en of het project nog klopt, daar wil De Wever duidelijkheid over om nog door te gaan als sponsor. Het is dus een inhoudelijk verhaal, het gaat dus niet over geld.

"Deze sponsoring kost ons niet weinig, maar het bedrijf kan dat dragen. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat ons over de filosofie achter alles. Die moet juist zitten", stelt De Wever nog.

Het goede gevoel moet er zijn en als dat er niet is, dan wil De Wever ook niet verder gaan met de sponsoring. "Ik verwacht ook niet dat hier voor de zomer een beslissing in zal vallen", stelt hij. De beslissing ligt daarvoor ook bij de Nationale Loterij.