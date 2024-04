Dylan Teuns onthult de belangrijkste reden voor zijn recente sterke prestaties

Dylan Teuns heeft opnieuw een uitstekende vorm te pakken. Hij hoopt dat ook te scoren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In de Ronde van Vlaanderen leek Dylan Teuns op weg naar het podium, maar werd hij in de laatste honderd meter nog ingehaald. Hij moest tevreden zijn met een achtste plaats, maar de toon was gezet.

In de Brabantse Pijl bevestigde hij met een tweede plaats, ook in de Amstel Gold Race was hij goed voor een ereplaats met de 15de plaats. Teuns wil dus ook nog scoren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Teuns vond opnieuw de liefde

Maar wat is nu de reden voor die plotse wederopstanding? De liefde kan er wel voor iets tussen zitten. Vorig jaar moest Teuns de scheiding met zijn intussen ex-vrouw Lies verwerken, maar nu heeft hij de liefde opnieuw gevonden bij Elke.

Ik ben terug gelukkig, absoluut. Ik heb de mentale rust gevonden die een topsporter broodnodig heeft. Als het privé goed zit, draait de rest ook", zegt Teuns bij HLN.

Het kan alleen maar helpen om ook sportief opnieuw te scoren. Dat zal nodig zijn, want zijn contract bij Israel-Premier Tech loopt af. Al toonde onder meer Jayco AlUla al interesse in de 32-jarige Teuns.