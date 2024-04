Lotto Dstny overweegt om ingrijpende verandering door te voeren in zijn team

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny is en blijft een Belgisch team met veel Belgen. Maar sponsor Dstny zou dat in de toekomst toch liever wat internationaler zien.

Bij Lotto Dstny rijden dit jaar 29 renners, 20 daarvan zijn Belgen. De focus van ploeg blijft op België liggen, door kansen te geven aan jonge Belgen. Ook in het opleidingsteam zijn 14 van de 17 renners Belgen.

Voor hoofdsponsor de Nationale Loterij een belangrijke factor, ook voor Dstny. Al mikken zij vooral op wat meer internationale exposure. In België kan de ploeg niet klagen met Arnaud De Lie, Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt.

Meer buitenlanders bij Lotto Dstny?

Toch hoopt Dstny in de toekomst op andere nationaliteiten te mikken. "Heb je meer nationaliteiten, heb je veel meer kans om de lokale media te halen. Daarom zouden wij graag meer buitenlandse renners hebben, liefst vedetten", zegt CEO Daan De Wever bij Het Nieuwsblad.

Daarom is De Wever ook blij met Andreas Kron, een van de twee Denen bij de ploeg. "Dstny heeft flink wat activiteiten in Denemarken. Dan is het plezant een Deense renner te hebben."

De Wever denkt ook aan andere Europese landen. "Ik droom van een goede Fransman. Maar ik heb begrepen dat die heel duur zijn." Het zal dus nog even zoeken zijn.