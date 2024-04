Not done in het peloton: dit is waarvoor Wout van Aert zich excuseerde bij zijn collega's



Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp! Wout van Aert legde zijn woensdag zijn eerste ritje af op zijn mountainbike. Hij excuseerde zich bij zijn collega's, maar waarom eigenlijk? "Sorry aan alle collega’s die ik ooit shit heb gegeven omdat ze spacers onder hun stuurpen hebben", schreef Wout van Aert woensdag bij de Strava-rit van zijn eerste fietstochtje sinds zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Bij de zware valpartij brak Van Aert zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn schouderblad. Hij hield er ook een gekneusde long aan over. Drie weken later zit hij dus opnieuw op de fiets, met behulp van spacers onder zijn stuurpen. Extra comfort voor Van Aert Die spacers zorgen ervoor dat het stuur hoger of lager gezet kan worden. Profwielrenners willen met zo weinig mogelijk spacers op hun fiets rijden, omdat dat ook aerodynamischer is. Maar het zorgt wel voor extra belasting aan de rug. "Enkel getrainde profs kunnen die houding lang genoeg aanhouden. Voor een amateur is dat onmogelijk, die moet daar niet aan beginnen", zegt Stijn Steels bij Het Nieuwsblad. In het profpeloton zie je geen fietsen met vier of vijf spacers onderaan het stuur." "Er zou raar opgekeken worden als iemand met zijn stuur richting de maan zou passeren." Voor het geteisterde lichaam van Van Aert is het nu wellicht aangenamer om wat hoger te zitten. "Dat zal hem meer comfort geven", stelt Steels nog.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur Lees ook... 📷 Wout van Aert komt meteen met excuses na eerste ritje op de fiets na zware val