Ploegmaat van Wout van Aert slaat mea culpa: "Dat was niet slim"

Het is nog niet echt het voorjaar geweest van Visma-Lease a Bike. De ploeg kende heel wat pech met renners die uitvielen door valpartijen en ziekte.

De Nederlandse kampioen Dylan van Baarle was een van de vele renners van Visma-Lease a Bike van wie het voorjaar tegenviel. De Nederlander moest enkele keren ziek afzeggen, onder voor Parijs-Roubaix.

"Ik heb geprobeerd de trainingen te doen die ik graag wilde doen, in de regen", zegt hij bij In Koers. "Als je dan ook al ziek bent geweest, is dat misschien niet de ideale voorbereiding, niet de manier om te kunnen herstellen."

Van Baarle beseft zijn fouten

"Dat is achteraf niet slim. Maar ja, daar moet ik lessen uit trekken en het volgend jaar zien te voorkomen." Van Baarle legt de schuld vooral bij zichzelf en niet bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

"Ik doe die trainingen zó met oogkleppen op, dat het voor mij niet uitmaakt of het dan sneeuwt, dertig graden is of regent. Als het zo in mijn hoofd zit, moet het gewoon gebeuren."

"Ik heb nu ook niet goed gecommuniceerd over hoe ik me voelde. Ik weet zeker dat als ik dat wel had gedaan, dan had Mathieu (Heijboer, nvdr.) gezegd dat ik minder moest trainen. Maar soms moet je je hoofd gewoon even keihard stoten om die fouten daarna niet meer te maken."